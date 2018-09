NFL-activist Kaepernick nieuw gezicht Nike-campagne

American Football-speler Colin Kaepernick is een van de gezichten van de nieuwe Just Do It-campagne van Nike. Hij twitterde vanavond een zwart-witfoto van zichzelf met de slogan: 'Believe in something. Even if it means sacrificing everything' (Geloof ergens in. Ook al moet je er alles voor opgeven).

De voormalige quarterback van de San Francisco 49ers protesteerde in 2016 tegen discriminatie en buitensporig politiegeweld in de VS door te knielen tijdens het volkslied. De actie 'take a knee' is daarna vele malen herhaald, ook in andere sporten. De speler werd door de actie een omstreden figuur in de VS: een deel vindt hem een icoon, een ander deel moet niets van hem hebben, onder wie president Donald Trump.

'Inspirerend'

Kaepernick staat al sinds 2011 onder contract bij Nike. Het sportmerk worstelde volgens Amerikaanse media de afgelopen jaren met hem omdat ze niet goed wisten hoe Kaepernick te gebruiken voor marketingdoeleinden.

Nu heeft hij dus een belangrijke rol gekregen in de nieuwe campagne. "We geloven dat Colin een van de meest inspirerende sporters van zijn generatie is, die zijn positie heeft gebruikt om de wereld vooruit te helpen", zei Nike-directeur Gino Fisanotti tegen de Amerikaanse sportzender ESPN.

Juridische procedure

De keuze van het sportmerk om hem zo'n prominente rol te geven is ook opvallend omdat Nike de officiƫle leverancier is van de tenues in de National Football League (NFL). Kaepernick is verwikkeld in een juridische procedure met de NFL. Volgens hem hebben de 32 clubs onderling afgesproken dat hij niet meer welkom is in de competitie.

Kaepernick kreeg in april nog een mensenrechtenprijs van Amnesty International omdat hij zich volgens de organisatie op een bijzondere manier heeft ingezet voor de mensenrechten met zijn "respectvolle en vreedzame protest".