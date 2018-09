Overal dode vissen in de Geul na mestlozing: 'De beek is bijna dood'

Een milieuramp, noemt Waterschap Limburg het. Door een gescheurde silo in België is mest in de rivier de Geul gestroomd. Het gevolg: overal dode vissen.

"We zijn tot de verschrikkelijke conclusie gekomen dat er nog maar 5 procent van de vissen in het water zit. Eigenlijk is de beek bijna dood", zegt Josette van Wersch van het waterschap tegen 1Limburg.

Over een lengte van tien kilometer zijn nu dode vissen geruimd. Het wordt afgeraden om vee uit de Geul te laten drinken of om huisdieren erin te laten zwemmen. Het waterschap laat via zijbeken schoon water aanvoeren, zodat de mest verdund wordt.

Het is volgens het waterschap vooral dramatisch voor de visverenigingen. Zij hebben de afgelopen jaren beekforel en vlagzalm uitgezet in de Geul, maar al deze vissen zijn nu dood.

Aangifte

Het incident in de Belgische gemeente Plombières was al twee weken geleden. Vorige week bleek bij een controle van Waterschap Limburg hoe groot de schade in De Geul is. De vervuiling had zo'n grote omvang dat er aangifte is gedaan in België.

Volgens het waterschap is het nu de prioriteit om de rivier snel gezond te maken. "Wat hier heeft plaatsgevonden, is een incident. Maar dat incident heeft er wel voor gezorgd dat we de komende jaren weer moeten gaan bouwen aan een gezonde Geul. En de Geul is gezond als er veel vis zit en andere kleine beestjes."