Howick en Lili terecht en 'in vrijheid'

Howick en Lili zijn terecht en in vrijheid. Dat zegt voogdij-instelling Nidos. Details zijn niet duidelijk. Vanochtend werd bekend dat de twee kinderen afgelopen weekend opnieuw waren ondergedoken.

Aanstaande zaterdag moeten de twee Nederland hebben verlaten. Nog altijd gaan er stemmen op om de 12-jarige Lili en 13-jarige Howick niet uit te zetten naar Armenië. Zo vindt prinses Laurentien dat er een oplossing moet komen.

Volgens oud-Kinderombudsman Marc Dullaert was het onderduiken een onverstandige wanhoopsdaad. "De kans dat staatssecretaris Harbers zijn discretionaire bevoegdheid gebruikt, is er nog steeds", zei hij in Spraakmakers op NPO Radio 1. "Maar onderduiken helpt dan niet."