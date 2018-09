Advocaat: oud-No Surrender-leider toch op andere gevangenisafdeling

Henk Kuipers, de voormalige baas van motorclub No Surrender, is toch niet overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Zijn advocaat zegt dat zijn cliënt wel vastzit in Vught, maar op een andere afdeling.

Het Openbaar Ministerie zei gisteren dat Kuipers van de gevangenis in Leeuwarden was overgeplaatst naar de EBI in Vught, waar de strengste beveiliging van Nederland geldt. Hij zou daarnaartoe zijn gebracht na een anonieme tip over een ontsnappingspoging.

Toch ergens anders

Ook zijn advocaat Roy van der Wal had die informatie gekregen. Nu zegt hij dat hij vanmiddag te horen kreeg dat de oud-No Surrender-leider toch ergens anders zat. Hij zit op een andere zwaar beveiligde afdeling, de Beheers Problematische Gedetineerden (BPG).

Volgens Van der Wal is het onduidelijk waarom zijn cliënt weg moest uit Leeuwarden. Hij heeft om uitleg gevraagd en bezwaar ingediend tegen de overplaatsing.

Het Openbaar Ministerie was vanavond niet bereikbaar voor commentaar.

Criminele organisatie

Henk Kuipers zit sinds eind vorig jaar vast. Hij wordt verdacht van mishandeling, afpersing, bedreiging, diefstal met geweld, valsheid in geschrifte en het leidinggeven aan een criminele organisatie.

In juli stopte hij als 'World Captain' van No Surrender en vertrok hij met zo'n veertig andere leden bij de club.