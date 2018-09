Buitenlandse studente in Emmen doodgestoken, 21-jarige huisgenoot opgepakt

Een 20-jarige buitenlandse studente van NHL Stenden Hogeschool in Emmen is doodgestoken. Een 21-jarige medestudent uit Italiƫ is aangehouden.

De advocaat van de man zegt tegen RTV Drenthe dat de studenten geen relatie hadden, maar dat ze wel huisgenoten waren. Ze studeerden allebei aan de Stenden Hogeschool.

De Italiaan is volgens zijn advocaat nog niet verhoord, omdat hij in eerste instantie juridische bijstand weigerde. Morgen zal hij alsnog verhoord worden.

Vrouw overleed in ziekenhuis

Het steekincident was vanochtend in een appartementencomplex waar meerdere buitenlandse studenten wonen. De vrouw werd zwaargewond aangetroffen in de woning. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed ze aan haar verwondingen.

Buurtbewoners zeggen tegen RTV Drenthe dat de jonge vrouw nog maar een dag in het complex woonde. Het zou gaan om een studente uit Duitsland, maar dat wil de politie nog niet bevestigen.

Geschokt

De NHL Stenden Hogeschool heeft een stilteruimte ingericht. "Ik kan wel zeggen dat we erg aangeslagen zijn, we zijn geschokt. Onze eerste prioriteit is nu de opvang van onze studenten", zegt een woordvoerder.