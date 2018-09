Russische staats-tv: 'Zelfs Siberische beren zijn bang voor Poetin'

Op de Russische staatstelevisie is vanaf vandaag een nieuw programma te zien dat draait om de Russische president Poetin. Moskou. Kremlin. Poetin. belooft een inkijkje te geven in de week van de president.

Het toont - zoals de meeste programma's op de Russische tv - een louter positief beeld van de Russische leider. Zo was een gedeelte van de eerste aflevering gewijd aan Poetins liefde voor kinderen.

"Als Poetin naar een moeder of kind kijkt, is het duidelijk dat hij van kinderen houdt", zei de presentator van het programma. Een woordvoerder van het Kremlin en tevens studiogast voegde daaraan toe: "Poetin houdt niet alleen van kinderen, hij houdt van mensen in het algemeen."

Bessen en beren

Ook Poetins recente vakantie in Siberiƫ kwam aan bod. Op de beelden plukt Poetin bessen en kijkt hij naar beren omringd door bodyguards. Al was die beveiliging eigenlijk niet nodig, zei de Kremlin-woordvoerder: "Als een beer Poetin ziet - ze zijn niet dom - zullen ze zich netjes gedragen."

Bekijk hier beelden van het programma Moskou. Kremlin. Poetin.: