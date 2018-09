'Enorme beweging' om Lili en Howick te redden van 'onherstelbare schade'

De noodkreet klinkt steeds luider om de 12-jarige Lili en 13-jarige Howick niet uit te zetten naar Armenië. De kinderen moeten zaterdag het land verlaten, maar zijn opnieuw ondergedoken.

Voorkom deze "desastreuze" uitzetting, schrijft hun advocaat Flip Schüller vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. "Zij moeten zo snel mogelijk in Nederland behandeld worden (...) wil de reeds ontstane schade teruggedrongen worden", schrijft Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, in de bijlage.

'Onherstelbare schade'

Prinses Laurentien zei vanmorgen op NPO Radio 5 dat er een oplossing moet komen voor Armeense kinderen. Ze was het "heel erg eens" met cabaretier Youp van 't Hek. Hij schreef zaterdag in een column dat het ongelooflijk is dat niemand in de Kamer een oplossing heeft voor de twee onschuldige kinderen.

"Ik zie een enorme beweging gaande", zegt orthopedagoog Carla van Os. Ze is verbonden aan het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht van de Rijksuniversiteit Groningen. "Steeds meer mensen lijken te realiseren dat we onherstelbare schade gaan toebrengen aan de kinderen."