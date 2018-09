Nabestaanden Maurycy (4) 'emotioneel geknakt' na verklaring NVWA

Het is bij de familie van Maurycy Biernacki als een mokerslag aangekomen dat de NVWA al twee jaar voor het dodelijke ongeluk van de 4-jarige jongen wist dat het springkussen onveilig was. "We zijn erg ontdaan", zegt oom Vincent Pover tegen NH Nieuws.

De NVWA erkende vandaag aansprakelijkheid voor het ongeluk waarbij het jongetje eind 2015 om het leven kwam. De toezichthouder zegt in gesprek te willen met de ouders om excuses aan te bieden.

Emotioneel geknakt

"Ik ben vanmiddag wel emotioneel geknakt", zegt de oom van Maurycy. "De NVWA had al twee jaar eerder moeten doorpakken. Er ontbraken logboeken, registers en dat soort dingen in het partycentrum. Als de toezichthouder daar had doorgepakt, hadden we ons nooit in deze situatie begeven."

Maurycy was op Oudejaarsdag 2015 in de indoor-speelhal Happy Days in Grootebroek toen hij van een springkussen viel. De kleuter overleed een paar dagen later.