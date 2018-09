'Veel vakantiegangers met flauwtes en ontstekingen door hete zomer'

Alarmcentrale Eurocross Assistance heeft afgelopen zomer relatief veel Nederlandse toeristen aan de lijn gehad die kampten met flauwtes, oor- en huidontstekingen en maag- en darminfecties. Volgens de alarmcentrale komt dit waarschijnlijk door de langdurige hitte in grote delen van Europa.

Toeristen die in de hitte rondliepen zijn afgelopen zomer vaker flauwgevallen, en door de aanhoudende warmte raakte het natuurwater besmet met ziekmakers die ontstekingen veroorzaakten. Verder bedierf voedsel door de hitte sneller, waardoor mensen ook vaker last kregen van hun ingewanden.

Niet alleen de mensen hadden volgens Eurocross last van de uitzonderlijk warme zomer, dat gold ook voor hun voertuigen. Zo belden er veel mensen die langs de kant van de weg stonden met oververhitte motoren en kapotte koppelingen. De alarmcentrale zegt dat dit vooral voor mensen met een camper een groot probleem is. Er zijn maar weinig vervangende kampeerauto's beschikbaar om de vakantie voort te zetten.

Meer Griekse meldingen

Eurocross kreeg deze zomervakantie bijna 60.000 telefoontjes van Nederlanders in nood in het buitenland. Dat is zo'n 8 procent meer dan vorig jaar. De meeste meldingen kwamen uit Spanje, Frankrijk, Italië en Duitsland. Het aantal meldingen uit Griekenland steeg opvallend, met 25 procent. De alarmcentrale denkt dat dit komt doordat er meer Nederlanders op vakantie zijn gegaan naar een Griekse bestemming.

Volgens Eurocross zijn veel Nederlanders die hulp nodig hebben niet of onvoldoende verzekerd voor assistentie in het buitenland. Uit een eerder onderzoek van de alarmcentrale bleek dat een kwart van de reizigers niet goed weet waartegen ze op reis verzekerd zijn. Daardoor kan de vakantie eindigen met een flinke financiële domper, bijvoorbeeld door hoge zorgkosten in een buitenlands ziekenhuis of een dure terugreis naar Nederland.