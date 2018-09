China belooft miljardensteun aan Afrika voor aanleg 'Nieuwe Zijderoute'

China heeft Afrikaanse landen bijna 52 miljard euro aan steun toegezegd. De Chinese president Xi Jinping stelde Afrikaanse leiders dat bedrag in het vooruitzicht bij de opening van een Chinees-Afrikaanse top in Peking.

Het geld is vooral bedoeld voor de aanleg van infrastructuur. "De Nieuwe Zijderoute van China gaat naar en over het Afrikaanse continent", zei correspondent Garrie van Pinxteren op NPO Radio 1.

De financiƫle steun wordt de komende jaren deels als gift en deels als lening verstrekt.

Snel geld

Afrikaanse landen kunnen de leningen afsluiten tegen gunstige voorwaarden. "Zo hebben ze geen last van gezeur van internationale organisaties", zei Van Pinxteren. "Ze kunnen snel aan geld komen, ook voor projecten waar ze anders weinig steun voor zouden krijgen."

Daarbij lopen de landen volgens de correspondent wel het risico dat ze afhankelijk worden van China, iets wat vooral geldt voor armere naties.

Het schrikbeeld is een situatie zoals die zich voordeed in Sri Lanka. Dat land had moeite met het aflossen van een lening aan China en zag zich uiteindelijk genoodzaakt een strategisch belangrijke haven over te dragen.