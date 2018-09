Vitesse en CIDI doen aangifte om spreekkoren over 'Joden aan het gas'

Vitesse en het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) hebben aangifte gedaan tegen een groep fanatieke supporters van Vitesse. De Arnhem Ultra's scandeerden rond de thuiswedstrijd tegen Ajax "alle Joden aan het gas".

"Wij distantiëren ons hiervan en nemen dit hoog op", zegt een woordvoerder van Vitesse. "Dit soort uitspraken heeft geen plek in het stadion, of rond het stadion. Daarom hebben we vandaag ook aangifte gedaan."

Het CIDI is blij met de aangifte van de club. "Dit soort spreekkoren is enorm kwetsend voor Joden en hoort niet thuis in het voetbal of waar dan ook", zegt een woordvoerder tegen Omroep Gelderland.

Ook het CIDI stapt daarom naar de politie. "Aangifte doen geeft de ernst van de zaak aan en creëert hopelijk bewustzijn rondom dit soort kwesties." De organisatie roept daarnaast de KNVB op om actie te ondernemen. "We willen dat de KNVB een zerotolerancebeleid gaat voeren met betrekking tot antisemitische uitspraken."