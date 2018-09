Voortvluchtige Brabantse drugscrimineel opgepakt in Spanje

In Spanje is de voortvluchtige drugscrimineel Jack J. opgepakt. De 49-jarige man uit Halsteren stond internationaal gesignaleerd omdat hij in Nederland een celstraf van vijf jaar moet uitzitten voor drugshandel, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie.

J. werd gearresteerd in de Spaanse kustplaats Jávea, in de buurt van Valencia. Advocaat Bart Swier bevestigt de aanhouding. Hij zegt dat J. op korte termijn naar Nederland komt.

Ruzie met Klaas Otto

De gang naar Spanje van J. had onder meer te maken met een conflict met oprichter Klaas Otto van No Surrender, schrijft Omroep Brabant. Ze kregen ruzie toen ze allebei nog lid waren van motorclub Satudarah. Aanleiding zou een kwestie over geld zijn.

De ruzie liep hoog op en J. vreesde voor zijn leven. In 2012 was zijn huis in Halsteren doelwit van brandstichting. Ook ontplofte een handgranaat onder de auto van zijn schoonouders. Het OM denkt dat Klaas Otto opdracht gaf voor de aanslagen. Otto zelf ontkent.

Het Openbaar Ministerie eiste vorige week tien jaar celstraf tegen Otto. De rechtbank doet op 25 oktober uitspraak.