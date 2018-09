Plots flinke groei autoverkopen

Het aantal verkochte auto's is in augustus explosief gegroeid. Ruim 40.000 nieuwe auto's werden op kenteken gezet. Dat is ruim 42 procent meer dan in augustus vorig jaar en bovendien het grootste aantal nieuwe auto's in augustus in vijftien jaar. Dat blijkt uit cijfers van RDC/CARmonitor en Aumacon.

De groei heeft te maken met de overgang van een oude naar een nieuwe toelatingstest voor auto's. Aanvankelijk was het de bedoeling dat er vanaf 1 september alleen nog auto's zouden worden verkocht die getest zijn volgens de nieuwe criteria (WLTP). Deze reƫlere tests zouden hogere uitstootwaarden CO2 opleveren. En dat betekent ook een hogere BPM-belasting, want die is gekoppeld aan de CO2-uitstoot.

Autodealers hebben de afgelopen maanden geadverteerd met de boodschap dat auto's dus duurder worden en dat de consument voor 1 september zijn slag moest slaan. In sommige gevallen kan dat kloppen, maar tegelijkertijd is er een overgangsperiode waardoor de dealers nog tot 1 september volgend jaar auto's mogen verkopen die alleen volgens de oude criteria (NEDC) zijn getest.

Verder moesten alle auto's die nog onder de oude test vallen en na 1 juni waren ingekocht op kenteken worden gezet. Een deel van die auto's is dus nog niet werkelijk verkocht, maar telt nu wel mee in de verkoopcijfers. Dat gaat om zo'n 5000 auto's.