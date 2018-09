De Jonge gaat 'zelfmoordpoeder' niet verbieden

Minister De Jonge gaat chemische middelen, zoals het poeder dat volgens de Coƶperatie Laatste Wil gebruikt kan worden om op een humane manier zelfmoord te plegen, niet verbieden. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft De Jonge dat zo'n verbod ingewikkeld is, en waarschijnlijk niet effectief.

Een verbod zou betekenen dat de namen van de middelen bekend worden, en dat wil de minister juist voorkomen. Bovendien zijn er veel stoffen die bij hoge doseringen inderdaad dodelijk zijn, maar bij een lage dosering juist een gunstig effect hebben.

Convenant met chemiesector

De Jonge wil wel, zoals hij het zelf noemt, een drempel opwerpen tegen het gebruik van deze middelen voor zelfmoord. Zo wil hij binnenkort met de chemiesector een convenant sluiten, waarin de verkoop aan particulieren wordt tegengegaan.

Ook toezichthouders als de NVWA en de Inspectie voor de Leefomgeving gaan strenger optreden. Zo gaat de NVWA met de verkoopsite Marktplaats samenwerken om advertenties voor dit soort middelen snel te verwijderen.

Nederlandse vrouw

Het RIVM gaat voor De Jonge in de gaten houden of er onwenselijke ontwikkelingen plaatsvinden die erop kunnen wijzen dat mensen stoffen voor zelfmoord in het buitenland zoeken of op zoek zijn naar alternatieven.

Dit voorjaar noemde De Jonge het nog "heel zorgelijk" dat een jonge Nederlandse vrouw met zelfmoordpoeder een eind aan haar leven had gemaakt.