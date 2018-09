Actiegroep hangt spandoeken bij christelijke school vanwege moskeebezoek

Bij gebouwen van de christelijke Mariaschool in Hoorn zijn vannacht spandoeken opgehangen. Daarop staat kritiek op een gepland bezoek van de school aan een moskee in de stad.

Tussen lantaarnpalen voor de school wapperden vanochtend doeken met teksten als 'Uw kind naar jihadmoskee?', 'Ouders kom in actie' en 'Stop schooluitje moskee'.

'Boze moeder'

Op de Facebookpagina van actiegroep Rechts in Verzet staat dat het gaat om een actie op verzoek van een van de ouders. "Een boze moeder vroeg om hulp, en activisten zijn in verzet gekomen. Hoe is het mogelijk dat de Mariaschool een jihadmoskee bezoekt?"

Volgens de overkoepelende Stichting Penta, waaronder de Mariaschool valt, zijn er geen aanwijzingen dat een ouder achter de actie zit. Leerlingen van de school bezoeken gebedshuizen van uiteenlopende religies, in het kader van het verplichte onderdeel burgerschapsvorming.

Liever in gesprek

Penta-bestuurslid Hans Bouwmeester zegt tegen NH Nieuws dat hij de actie afkeurt. "Ik ga liever met mensen in gesprek", zegt hij. "Dus ik nodig de mensen die hierachter zitten van harte uit om langs te komen." Er is bij de politie melding gedaan van het protest.

De school heeft geen idee wie de spandoeken heeft opgehangen. Maar Bouwmeester vermoedt dat de actie voortkomt uit een vermelding van de school in een rapport van de Stichting Civitas Christiana. Deze organisatie, die zich zegt in te zetten voor het behoud van de Nederlandse cultuur en tradities, is tegen de verplichte schoolbezoeken aan moskee├źn.