Nieuwe MKB-voorzitter wil midden- en kleinbedrijf weer meer smoel geven

De Zwolse ondernemer Jacco Vonhof is de nieuwe voorzitter van MKB-Nederland, de belangenvereniging van het midden- en kleinbedrijf. De 48-jarige eigenaar van een schoonmaakbedrijf is voor vier jaar benoemd.

Zijn voorganger Michaƫl van Straalen stapte begin dit jaar op omdat hij naar eigen zeggen te weinig ruimte had om het midden- en kleinbedrijf goed te kunnen vertegenwoordigen. MKB-Nederland werkt nauw samen met VNO-NCW, de belangenorganisatie van grote ondernemingen. De organisaties zitten samen in de Haagse Malietoren.

De nieuwe voorzitter Vonhof zegt te hechten aan de samenwerking met VNO-NCW, maar voegt daar aan toe dat hij het echte ondernemersgeluid veel sterker wil laten horen in politiek Den Haag en daarbuiten.

Zichtbaar

Volgens Vonhof is er veel wat grote en kleinere ondernemingen bindt, maar is er ook genoeg dat ze scheidt. Dat moet volgens Vonhof goed zichtbaar zijn. "VNO-NCW is er voor de ondernemingen, MKB-Nederland is er voor de ondernemers. Ik ben boven alles ondernemer en zit bij MKB-Nederland dus goed op mijn plek."

Als gesjeesde rechtenstudent begon Vonhof bijna 25 jaar geleden als glazenwasser. De eenmanszaak is uitgegroeid tot een middelgroot schoonmaakbedrijf dat actief is in het midden en noorden van het land. Eerder had Vonhof een bestuursfunctie bij VNO-NCW op regionaal niveau.