Expert VN: ruime terrorisme-definitie Facebook leidt tot misbruik

De definitie die Facebook hanteert voor terrorisme is te ruim. Daardoor kunnen regeringen willekeurig oppositiebewegingen blokkeren en tegenstanders wier uitspraken ze niet bevallen de mond snoeren. Dat zegt een mensenrechtenexpert van de Verenigde Naties, de Ierse Fionnuala Ní Aoláin.

Ní Aoláin schreef een brief aan Facebook-baas Mark Zuckerberg waarin staat dat zo ongeveer alle groepen die om wat voor reden dan ook geweld gebruiken, als terroristisch worden behandeld. Dat gaat in haar ogen veel te ver en het baart haar zorgen.

Gewapende rebellen

"Het gebruik van de brede definitie is vooral zorgelijk omdat sommige regeringen oppositiebewegingen nu bestempelen als terroristisch, ook als ze vreedzaam zijn", schrijft ze. Ook wijst ze erop dat Facebook geen rekening houdt met gewapende rebellenbewegingen die het niet nauw nemen met de internationale mensenrechtenwetten.

Ze noemt geen voorbeeld, maar het is bekend dat bijvoorbeeld de Syrische regering iedereen die bij bepaalde gewapende groeperingen hoort als terroristisch aanmerkt.

Willekeur

Facebook speelt een belangrijke rol in het oormerken van online terroristische activiteiten, maar dat moet niet indruisen tegen de mensenrechten van zijn gebruikers, zegt Ní Aoláin. Ze waarschuwt voor "over-censurering" en het willekeurig ontzeggen van de toegang tot Facebook.

Het is volgens haar ondoorzichtig hoe Facebook te werk gaat bij het beoordelen van accounts en hoe het bepaalt of iemand tot een bepaalde groep behoort. Facebook en andere sociale media zijn in toenemende mate betrokken bij regelgeving die eerder bij de regeringen van landen lag en ze staan onder druk van regeringen om de inhoud te controleren.

De NOS heeft Facebook om een reactie gevraagd op de kritiek van Ní Aoláin.