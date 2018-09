Route vanuit Afrika over Middellandse Zee gevaarlijker geworden

Voor vluchtelingen is de oversteek van Noord-Afrika naar Europa over de Middellandse Zee het afgelopen jaar veel gevaarlijker geworden, schrijft de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, UNHCR.

Volgens de UNHCR is het risico vooral groter geworden doordat er minder reddingsboten actief zijn voor de kust van Libië. In de eerste zeven maanden van vorig jaar haalden hulporganisaties nog bijna 40.000 drenkelingen uit het water.

Italiaanse regering

Nu zijn er nog maar twee hulporganisaties actief, zegt de vluchtelingenorganisatie. Dat heeft vooral te maken met de houding van de nieuwe Italiaanse regering. Die laat de hulporganisaties vaak niet meer toe in de Italiaanse havens.

Uit cijfers van de UNCHR blijkt dat in de eerste helft van dit jaar 1 op de 18 vluchtelingen op de zogenoemde centrale route over de Middellandse Zee is overleden. Dat was vorig jaar nog 1 op de 42. Er waren zeker tien incidenten waarbij meer dan vijftig mensen omkwamen.

Dodelijkste routes

Volgens de UNHCR tonen de cijfers aan dat de Middellandse Zee een van de dodelijkste routes ter wereld is. "Het is niet langer de vraag of Europa het aantal vluchtelingen aankan, maar of het menselijk genoeg is om levens te redden", zegt het hoofd van het Europese bureau van de UNHCR.

De organisatie roept Europa op om meer veilige, legale routes voor vluchtelingen te creëren.