Filipijnse president Duterte voor zaken in Israël

President Duterte van de Filipijnen is in Israël. Volgens media daar hoopt Israël tijdens dit bezoek zaken te doen op het gebied van olie- en wapenhandel. Een Israëlische oliemaatschappij mag in de Filipijnen waarschijnlijk olie gaan winnen. Israël hoopt Duterte te verleiden om Israëlische wapens aan te schaffen.

Voor vandaag staat onder meer een lunch met premier Netanyahu en een bezoek aan het Holocaust-museum Yad Vashem op het programma.

Hitler

Dat laatste is opmerkelijk. Twee jaar geleden vergeleek Duterte zijn jacht op drugshandelaren en drugsgebruikers met de moord op de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.