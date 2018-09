Podcast De Dag: Wat moet je weten over het komende politieke jaar?

De vakantie is nu echt voorbij, ook voor de Tweede Kamer. Prinsjesdag staat voor de deur. Tijd dus om je even bij te laten praten. In de Dag hoor je politiek commentator Xander van der Wulp over wat je kunt verwachten van het komende politieke jaar.

En snel geld verdienen op Instagram? Dat lijkt te mooi om waar te zijn en dat is het ook. Jeroen Gortworst van NOS Stories dook in de wereld van Instagram-oplichting. Hij sprak af met een Instagram-ronselaar en vertelt in wat voor wereld goedgelovige jongeren terecht kunnen komen.