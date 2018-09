U2's Bono wordt weer beter, niets ernstigs aan de hand

Zanger Bono van U2 verloor afgelopen weekend zijn stem tijdens een concert in Berlijn. Hij laat nu weten dat er niets ernstigs aan de hand is. "Ik heb snel mijn stem weer terug", is te lezen in een verklaring. De band zal de tour weer oppakken.

Zaterdagnacht had de U2-zanger vier nummers gezongen toen hij klachten kreeg. De 58-jarige Bono moest het concert helemaal annuleren, tot teleurstelling van de ongeveer 15.000 aanwezige fans.

"Ik ben zo opgelucht dat er niets ernstigs aan de hand is, maar mijn opluchting is minder omdat ik weet dat het Berlijnse publiek hinder ondervond", zegt Bono in de verklaring. "Er hing zo'n goede sfeer in de zaal, het zou een onvergetelijke avond worden, maar niet vanwege deze reden..." Op 13 november komt de band terug naar de Berlijnse concertzaal om het concert te hervatten.

Eerder legde Bono al uit waar hij last van had tijdens het concert. "Het is hier net een enorme sigaar", zegt hij in een filmpje van een fan met duidelijk schorre stem. "Zet alles uit. Airconditioning zal ook helpen."