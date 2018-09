Diplodocus van 150 miljoen jaar oud te zien in Boxtel

Het Oertijdmuseum in Boxtel krijgt een ruim 20 meter lang skelet van een Diplodocus, een plantenetende dinosauriƫr die 150 miljoen jaar geleden leefde in Noord-Amerika.

Het is het derde originele Diplodocus-skelet dat in Europa te zien is. Ook in Denemarken en Zwitserland is een Diplodocus tentoongesteld.

Het versteende skelet werd 25 jaar geleden in de Amerikaanse staat Wyoming opgegraven, maar het is nooit geprepareerd. Via een Zwitsers collega-museum komt het oeroude skelet nu naar Boxtel. Daar moeten de meeste van de ongeveer 300 botten eerst nog uit het gesteente gepeuterd worden.

Duizenden manuren

Bij een skelet van deze grootte kan dat al snel 10.000 manuren duren. Bezoekers kunnen de voortgang de komende drie jaar dagelijks bekijken. Ongeveer 70 procent van het skelet is bewaard gebleven.

Paleontologiestudenten uit binnen- en buitenland gaan wetenschappelijk onderzoek doen aan dit dinosaurusskelet. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar vergroeiingen van botten en aanwijzingen voor bepaalde ziektes.

Het Oertijdmuseum had al een replica en natuurgetrouwe reconstructie van een Diplodocus in de vaste expositie. De officiƫle overdracht van het skelet is op 10 oktober in Boxtel, schrijft Omroep Brabant.