Wekdienst 3/9: politie voert actie en opening academisch jaar

De Armeense kinderen Howick en Lili zijn afgelopen weekend ondergedoken. Dat schrijft hun moeder in een brief aan het AD. Aanstaande zaterdag moeten de twee asielkinderen Nederland verlaten. In haar brief vraagt de moeder of haar kinderen in Nederland mogen blijven.

De twee kinderen zouden een posttraumatische stressstoornis hebben en ze is bang dat de kinderen nog meer stress krijgen als ze naar Armenië verhuizen. Toen de moeder van de kinderen Nederland vorig jaar verliet, doken de twee ook al eens onder.

