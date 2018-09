'Saldoloze ov-chipkaart NS voor iedereen beschikbaar'

Vanaf vandaag kan iedereen zich aanmelden voor NS Flex waarmee reizen op rekening mogelijk is, schrijft De Telegraaf. Het opwaarderen van het saldo op de ov-chipkaart voor de treinreis is dan niet meer nodig. Er hoeft ook geen verplichte borg van 20 euro meer op de kaart te staan.

Vooral mensen die niet geregeld met de trein reizen, klaagden over het gedoe met opwaarderen, zegt de NS. Met Flex krijgen reizigers iedere maand achteraf de rekening voor de gemaakte ritten. Het bedrag wordt automatisch afgeschreven.

De NS experimenteert binnen een kleine groep reizigers al een tijdje met Flex en had al eerder aangekondigd het deze zomer in te willen voeren voor iedereen. Het kost een euro extra per maand voor mensen met een abonnement en eenmalig tien euro voor wie geen abonnement heeft. De NS zegt dat dat nodig is om de kosten te dekken.

Veel reizigers zaten erop te wachten

De NS zegt dat consumenten te allen tijde online kunnen inzien hoeveel kosten al zijn gemaakt. Er wordt nog gewerkt aan de mogelijkheid van een automatische waarschuwing voor reizigers als een van tevoren vastgesteld bedrag wordt overschreden.

Voorman Walter Etty van reizigersorganisatie Rover zegt in de krant dat heel veel treinreizigers op de saldoloze ov-chipkaart zaten te wachten. Hij benadrukt wel dat er een sluitende klachtenregeling moet komen.

Voor zakelijke reizigers was de mogelijkheid van achteraf betalen er al. Andere reizigers konden hun saldo automatisch laten opwaarderen als dat beneden de 20 euro kwam.