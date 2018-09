Geestelijke Sadr en premier Abadi vormen coalitie in Irak

In Irak hebben elf politieke groepen een coalitie gevormd, meldt het staatspersbureau. Het blok bestaat onder meer uit de winnaar van de verkiezingen, de geestelijke Muqtada al-Sadr en de partij van premier Haider al-Abadi. Die laatste werd derde bij de verkiezingen in mei.

Het blok bezet samen 177 van de 329 zetels in het parlement. Dat komt vanochtend voor het eerst in de nieuwe samenstelling bijeen in Bagdad. Dan wordt een voorzitter gekozen en met de vorming van een regering begonnen.

Die zal de taak hebben om het land weer op te bouwen na drie jaar oorlogvoeren tegen Islamitische Staat. Ook zal de nieuwe Iraakse regering een balans moeten vinden tussen het onderhouden van betrekkingen met zijn twee belangrijkste strategische partners, die met elkaar overhoop liggen: de Verenigde Staten en buurland Iran.

Wie zit niet in de coalitie?

In de coalitie zitten verder de partijen van vice-president Allawi, de sjiitische geestelijke Ammar al-Hakim, verschillende soennitische parlementsleden en parlementariƫrs die enkele kleine minderheden vertegenwoordigen, zoals Turkmenen, jezidi en christenen.

Er zit geen Koerdische partij in het blok. Ook ontbreken twee grote groepen die sterke banden hebben met Iran: de parlementariƫrs van de sjiitische militieleider Hadi al-Ameri en oud-premier Nuri al-Maliki. De lijst van Ameri eindigde met 48 zetels bij de verkiezingen vlak achter winnaar Sadr, Maliki werd de vijfde partij van het land met 25 zetels.

Hertelling en brand

Sinds dictator Saddam Hoessein in 2003 werd verdreven door de Amerikaanse invasie is de macht in het land altijd gedeeld door de drie grootste groepen: de premier is een sjiiet, de parlementsvoorzitter een soenniet en de president een Koerd.

De verkiezingen op 12 mei waren de eerste in Irak na het verdrijven van Islamitische Staat uit zijn zelfverklaarde kalifaat. De uitslag liet lang op zich wachten na hertellingen vanwege onregelmatigheden en vermoedens van stembusfraude. Ook was er een grote brand in een loods die een flink deel van de uitgebrachte stemmen vernietigde.