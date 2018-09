Alles voor de ideale vakantieselfie: 'Alsof we oogkleppen op hebben'

Het massatoerisme neemt wereldwijd steeds grotere vormen aan. Als gevolg daarvan groeit ook het aantal vakantiekiekjes dat op sociale media wordt geplaatst. Daarbij lijken we steeds verder te gaan voor een speciale selfie, zegt Jan Derksen, hoogleraar klinische psychologie aan de Radboud Universiteit.

In juni overleden bijvoorbeeld twee toeristen in Portugal na een val van een klif toen ze foto's namen. Op stranden in de Indiase deelstaat Goa zijn no selfie zonesingesteld na verdrinkingen van vakantiegangers. En deze maand gingen bij de Trevi-fontein in Rome toeristen op de vuist, omdat ze de beste plek voor een foto wilden bemachtigen.

Stress van vakantie

"Bij dat laatste incident komen veel nadelen van het massatoerisme samen", zegt Johan Idema, cultureel ondernemer en schrijver van het boek How to be a Better Tourist. Daarin geeft hij tips aan toeristen die vaak op dezelfde manier vakantie vieren; namelijk door alle hoogtepunten in een stad af te werken.

Zo'n reis heeft minpunten, vertelt hij. "Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat het veel stress oplevert." Toeristen werken op hoog tempo een lijstje met attracties af, maken overal foto's van, die dan ook meteen op Instagram geplaatst moeten worden. "Als ze dan terugkomen zijn ze eigenlijk alweer aan vakantie toe."