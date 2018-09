Duitse agenten geschorst na brengen Hitlergroet

Twee agenten van de federale politie in Duitsland zijn op non-actief gesteld omdat ze de Hitlergroet zouden hebben gebracht.

De mannen van 44 en 45 jaar oud zaten donderdagavond in hun vrije tijd te drinken op een terras in de Zuid-Duitse stad Rosenheim. Een ooggetuige vertelde later tegen de politie dat de agenten beschonken waren en dat ze xenofobe opmerkingen maakten.

Ze strekten ook hun arm recht vooruit, waarmee ze de Hitlergroet brachten. Dat rechts-extremistische gebaar is bij wet verboden in Duitsland.

De federale agenten worden verdacht van opruiing en zijn gedurende het strafrechtelijke onderzoek geschorst.