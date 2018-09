Archeologen leggen oudste dorp Nijldelta bloot in Egypte

Egyptische en Franse archeologen hebben in de Nijldelta het oudste dorp opgegraven dat tot nu toe in het gebied is gevonden. De opgravingen werden gedaan bij Tell El-Samara, zo'n 140 kilometer ten noorden van de hoofdstad Caïro.

Bij de nederzetting zijn voorwerpen gevonden uit de neolithische periode (het neolithicum of nieuwe steentijd, circa 3000 tot 11.000 jaar geleden). Die voorwerpen zijn tussen 4200 en 2900 jaar voor het begin van de jaartelling gemaakt. Dat is ruim voor de tijd van de farao's en zo'n 2500 jaar voordat de piramides van Gizeh werden gebouwd.

Neolithicum

In de Nijldelta zijn nog niet eerder nederzettingen uit dat tijdperk gevonden. Het Egyptische ministerie van Oudheden spreekt van een belangrijke vondst. Archeologen weten nu zeker dat mensen zich al zo lang geleden in het gebied hebben gevestigd.

Bij het dorp zijn ook opslagplaatsen gevonden met dierenbotten, keramiek en resten van voedsel en planten. Volgens de archeologen kunnen die worden gebruikt om te onderzoeken hoe de mensen toen leefden.

Het afgelopen jaar zijn in Egypte meer belangrijke ontdekkingen gedaan door archeologen. Zo vonden ze begin dit jaar nog onbekende graven uit de tijd van de farao's. Vorig jaar werd in Caïro nog een 3000 jaar oud beeld van vermoedelijk farao Ramses II ontdekt.