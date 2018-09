Verdachte aangehouden na dood drie tieners in Anna Paulowna

De politie heeft een 20-jarige man uit Oudesluis aangehouden in het onderzoek naar het dodelijke verkeersongeval in Anna Paulowna. Bij dat ongeluk kwamen gisternacht drie tieners om het leven: twee jongens van 16 en een jongen van 15.

Twee andere inzittenden, een meisje van 17 uit Anna Paulowna en de aangehouden verdachte, raakten gewond. Zij werden naar het ziekenhuis overgebracht.

Onduidelijk

Het is niet duidelijk wat de rol van de aangehouden man was bij het ongeluk. "We zijn dat nog druk aan het onderzoeken", zegt een woordvoerder van de politie.

De auto van de groep kwam tegen een lantaarnpaal terecht. Daardoor werden de inzittenden uit de auto geslingerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Ook is niet duidelijk wie het voertuig bestuurde.

Enorme impact

Burgemeester Jaap Nawijn zei gisteren dat het ongeluk een "enorme impact" heeft op de inwoners van het dorp.

"Bewoners in de wijk hebben een enorme klap gehoord en zijn meteen naar buiten gegaan", zei Nawijn gisteren. De bewoners probeerden de inzittenden nog te reanimeren, maar tevergeefs.