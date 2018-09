Veertien lijkjes gevonden op braakliggend terrein India

In de Indiase stad Calcutta zijn de lichamen gevonden van veertien baby's en foetussen. Ze werden gevonden toen bouwbakkers bezig waren met de sanering van een stuk braakliggend terrein, dat onlangs is gekocht door een vastgoedbedrijf.

Volgens Indiase media zaten de ontbonden lichamen in twee plastic zakken. Hoe ze daar precies terecht zijn gekomen, is nog onduidelijk. De politie vermoedt dat er sprake is van illegale abortussen.

De Indiase politie is in de omgeving begonnen met een zoektocht. Mogelijk liggen er nog meer lichamen.