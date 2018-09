KNVB 'diep geraakt' door dood 13-jarige keeper

De KNVB is "diep geraakt" door het overlijden van een 13-jarige voetballer van MvR uit 's Heerenberg, zegt Jan Dirk van der Zee, directeur van de amateurafdeling van de KNVB. "We leven mee met de nabestaanden en de leden van MvR. We zullen er voor MvR zijn."

Bij een thuiswedstrijd van de C3 van de club uit Oost-Gelderland (gemeente Montferland) tegen een team uit Dieren botste de 13-jarige keeper gisterochtend ongelukkig met een andere speler. Hij bleef bewusteloos liggen en zijn ademhaling en hartslag vielen weg.

Defribillator

Bij het veld was een defibrillator aanwezig, waarmee geprobeerd werd hem te reanimeren. Maar de jongen kwam niet meer bij kennis en overleed later op de dag in een ziekenhuis in Nijmegen.

Volgens de vereniging hebben de aanwezige EHBO'ers snel gehandeld. De club omschrijft de dood van de jongen als een drama.

Slachtofferhulp

MvR is genoemd naar Marinus van Rooijen, een kapelaan die in 1942 in concentratiekamp Dachau om het leven kwam. De club heeft 650 leden en speelt in de vierde klasse van de zondagamateurs.

Volgens oud-voorzitter Willy Stein, die bij de wedstrijd aanwezig was, is iedereen vreselijk van slag. "Hier zijn geen woorden voor", zei hij tegen De Stentor.

De club heeft voor vandaag alle wedstrijden afgelast. Ook de trainingen gaan voorlopig niet door.

De vereniging belegde gisteren een bijeenkomst voor de teamgenoten van de jongen en hun ouders. Daarbij was ook Slachtofferhulp aanwezig.