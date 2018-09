Verwarde vrouw steekt museummedewerkster dood in Italië

Een verwarde vrouw heeft in een Noord-Italiaans stadje vier mensen aangevallen met een slagersmes. Ze liep een museum binnen in Canneto sull'Oglio en stak daar plotseling in op een medewerkster.

Daarna rende de vrouw naar buiten en verwondde ze drie voorbijgangers met het mes. De museummedewerkster overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen, de andere slachtoffers zijn buiten levensgevaar.

Over het motief van de dader, een 56-jarige Poolse vrouw, is nog niets bekend. Plaatselijke media melden dat ze psychische problemen had.