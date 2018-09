Nieuwe onderwaternatuur bij windparken op zee

Binnen een windpark moet je inderdaad niet vissen, zegt ze. Maar er zou nog meer afwisseling aangebracht moeten worden op de bodem van het park. "Daardoor kunnen ook kreeften, noordzeekrabben en kabeljauwen huisvesting en voedsel vinden. Aan de rand van het windpark kun je dan vissen, zonder dat de bodem kapot gaat."

In zee gaat het volgens Murk nu zoals het duizenden jaren op land ging. "Jagers en verzamelaars haalden toen voedsel van het land en nu halen ze het uit zee. Maar het gaat nogal grof. Als je platvissen wil vangen met een boomkor, dan schraap je de bodem stuk. Alsof je met een bulldozer konijnen op de Veluwe gaat vangen."

In plaats daarvan zou je net als in de landbouw akkers moeten aanwijzen, visakkers, en andere gebieden meer met rust moeten laten. "Op andere plaatsen is er dan natuur, want de natuur is nodig voor een gezonde zee."

Droom najagen

Maar veel vissers zijn niet blij met het nieuwe project. Ze geloven er niets van dat windmolenparken kunnen zorgen voor meer vissoorten. Job Schot van de landelijke actiegroep van vissers Eendracht maakt Kracht verwijt de initiatiefnemers dat er een droom wordt nagejaagd, die nooit werkelijkheid zal worden.

Hij verwijst naar onderzoeken die volgens hem iets anders zeggen. Het enige wat er nu nog groeit is een mossel en een oester, stelt hij. "Daar zitten wij als visserman niet op te wachten."

De vissers zijn dan ook tegen de groei van windparken op de Noordzee. "Wij zitten ermee opgescheept, met de windmolenparken. Het is alsof de duvel ermee speelt. Op onze beste visgronden worden de meeste windmolenparken gebouwd."