Duizenden bij Indië-herdenking in Roermond

In Roermond hebben duizenden veteranen en nabestaanden van militairen de Indië-herdenking bijgewoond. Bij het Nationaal Indië-monument werden de meer dan 6200 Nederlandse militairen herdacht die tussen 1945 en 1962 zijn omgekomen bij missies in de toenmalige overzeese gebiedsdelen Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea.

Er waren toespraken, kransleggingen en vier F-16-straaljagers vlogen in formatie over. In de toespraken werd voorzichtig gerefereerd aan de kritiek die er de laatste jaren is op wat Nederlandse militairen destijds hebben gedaan. In Indonesië zouden onder generaal Simon Spoor op grote schaal oorlogsmisdaden zijn begaan. Onderzoek daarnaar is goed, maar we moeten vooral respect hebben voor het werk dat de militairen hebben gedaan, was de strekking van sommige toespraken.

Majoor Marco Kroon, drager van de Militaire Willems-Orde, onthulde nog een extra monument naast het bestaande Nationaal Indië-monument. Dit Verbindend Monument moet de banden verstevigen tussen veteranen in het toenmalige Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea en veteranen die later door Nederland en de VN zijn uitgezonden.