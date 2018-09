272 treden bij tempel Kuala Lumpur krijgen vrolijk kleurtje, zónder toestemming

De trappen zijn geschilderd voor een hindoe-ritueel dat elke twaalf jaar bij de tempel wordt gehouden.

Of de treden zo vrolijk blijven is nog even de vraag: lokale media melden dat de overheid waarschijnlijk geen toestemming heeft gegeven om de trappen te schilderen. De trappen staan op de Werelderfgoedlijst.

De regering heeft tegen het tempelbeheer gezegd dat ze teleurgesteld zijn in hun manier van handelen, meldt The Star Online. "Ze zijn zich ervan bewust dat er eerst een aanvraag moet worden ingediend voor elk gebouw dat op de erfgoedlijst staat."

De regering verwacht niet dat de tempel nu van de lijst wordt afgehaald, maar heeft wel een waarschuwing afgegeven. Daarmee hoopt de regering dat ook voor andere beheerders duidelijk wordt dat gebouwen op de erfgoedlijst niet zonder toestemming mogen worden gerenoveerd of geschilderd.

Met de nieuwe look zijn de trappen, vooral voor toeristen, een populaire plek voor het perfecte plaatje: