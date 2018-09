Tienduizenden wandelaars herdenken Slag om Arnhem

In Oosterbeek is de 72ste editie van de Airborne Wandeltocht begonnen. Meer dan 30.000 mensen lopen afstanden variƫrend van 10 tot 40 kilometer, door de bossen van Oosterbeek, Wolfheze en Wageningen en langs de Rijn. Met de tocht worden de ruim 1900 militairen herdacht die in de Slag om Arnhem (1944) het leven lieten.

De Airborne Wandeltocht werd in 1947 voor het eerst georganiseerd door de Politie Sportvereniging Renkum. Toen liepen 2000 mensen mee. Vorig jaar werd een record geboekt met ruim 36.000 deelnemers. De verwachting is dat er dit jaar opnieuw meer dan 30.000 mensen meedoen. De deelnemers betalen een contributie van 8 of 9 euro die beschikbaar komt voor de zorg van invalide militairen.

Urn in de rugzak

Bij de wandeltocht zijn ook dit jaar enkele tientallen veteranen aanwezig die de wandelaars toezwaaiden voordat ze aan de tocht begonnen. Een van die veteranen, Des Page, overleed afgelopen jaar. Maar hij is er toch een beetje bij, schrijft Omroep Gelderland. Zijn goede vriend Chris Willmot wandelt vandaag namelijk met de as van Page in een urn in een rugzak.

De laatste wens van Page was dat zijn as op een bijzondere plek bij Oosterbeek wordt uitgestrooid. Willmot laat die wens vandaag in vervulling gaan.