Week in beeld: koning, prinses en de Queen of Soul

Deze week stond, vooral in Amerika, in het teken van afscheid nemen. Zowel de Queen of Soul Aretha Franklin als senator John McCain werden op verschillende plekken herdacht.

In Nederland ontmoette prinses Beatrix tien Engelandvaarders die voor de laatste keer bijeen kwamen. En koning Willem-Alexander reikte de hoogste militaire onderscheiding uit aan majoor-vlieger Roy de Ruiter. Hij kreeg de Militaire Willems-Orde voor zijn uitzonderlijke prestaties als gevechtsvlieger en air mission commander in 2007 en 2009 in Afghanistan.

Verder begon de week feestelijk met een officiële opening van het nieuwe mbo-leerjaar, deden honderden mensen mee aan een zitactie in Farmsum en bekogelden Spanjaarden elkaar met tomaten.

Dat en meer in de week in beeld.