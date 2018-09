Aantal klachten over Eindhoven Airport naar record

In het tweede kwartaal van 2018 is ongeveer 15.000 keer geklaagd over geluidsoverlast van vliegtuigen bij Eindhoven Airport. Dat is twee keer zoveel als in de eerste drie maanden van dit jaar en al meer dan de helft van het totaal aantal klachten over 2017 (28.658).

De klachten kwamen vooral uit Eindhoven-Noord, Son en Breugel en Best. Volgens het Bewonersplatform Woensel-Noord komt dat doordat relatief veel vliegtuigen opstijgen in noordelijke richting en dan vliegen over dichtbebouwd gebied ten noorden en noordoosten van de luchthaven.

Het vliegveld bij Eindhoven bestaat uit twee delen: Eindhoven Airport voor passagiersvluchten en Vliegbasis Eindhoven voor militaire vluchten. Het zijn vooral de uitgaande vluchten die tot klachten leiden, vooral 07.00 en 08.00 uur 's ochtends.

Ruim 70 procent startte noordwaarts

Al die klachten zijn het gevolg van een besluit van de luchtverkeersleiding om het vliegverkeer evenredig te spreiden en zo de Kempen (ten zuidwesten van het vliegveld) te ontzien, stelt Willem van den Brink van het Bewonersplatform Woensel-Noord bij Omroep Brabant.

Volgens eerder gemaakte afspraken zou op jaarbasis zeventig procent van de vluchten in zuidwestelijke richting moeten opstijgen. De overige dertig procent vertrekt dan in noordelijke richting. Maar nu blijkt dat in het tweede kwartaal van 2018 ruim de helft van het aantal vluchten naar het noorden opsteeg.

In mei 2018 was zelfs sprake van een omgekeerde verdeling: ruim 70 procent steeg op in noordelijke richting. Volgens de beheerder van het vliegveld kwam dat doordat de wind opstijgen in noordelijke richting noodzakelijk maakte.