Gewonden steekpartij Amsterdam CS zijn Amerikanen

De twee zwaargewonde slachtoffers van de steekpartij gisteren op Amsterdam Centraal Station zijn Amerikanen. Dat heeft de Amerikaanse ambassade in Nederland zojuist bekendgemaakt.

Een 19-jarige Afghaanse man met een Duitse verblijfsvergunning stak gisteren in een tunnel op de Amerikanen in. De politie houdt er ernstig rekening mee dat de man een terroristisch motief had.

De politie bevestigt dat de twee slachtoffers Amerikanen zijn. Ze liggen nog in het ziekenhuis en zijn aanspreekbaar. De verdachte werd na de steekpartij neergeschoten. Ook hij ligt nog in het ziekenhuis en wordt met behulp van een tolk verhoord.