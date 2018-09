Grote explosie en brand bij Duitse olieraffinaderij

Bij een explosie en een grote brand in een olieraffinaderij in de Duitse deelstaat Beieren zijn vannacht zeker acht mensen gewond geraakt. Rond de 400 brandweerlieden en politieagenten zijn uitgerukt om de brand in de Bayernoil-raffinaderij in Vohburg te blussen.

De explosie zorgde volgens omwonenden voor een knal die in de wijde omtrek van de raffinaderij hoorbaar was.

Omstanders filmden de vuurzee: