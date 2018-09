Zo laat een gebarentolk doven genieten van Def Rhymz

Het inhuren van Hanneke gaat af van de 30 uur per jaar, die een dove of slechthorende gesubsidieerd gebruik mag maken van een tolk. In Nederland wordt te weinig rekening gehouden met doven, en dus ook met hun tolken vindt Hanneke. Zo willen organisatoren vaak dat de tolk zelf een kaartje koopt voor het evenement.

"Vanavond stond het festival er wel voor open, maar in Nederland krijg ik nog vaak te horen dat ik niet mee naar binnen mag met mijn klant om mijn werk te doen, of zelf een kaartje moet kopen. In de VS is het hebben van een gebarentolk de normaalste zaak van de wereld. Hier zijn we dus nog niet zo ver. Dat begrijp ik niet."

Het duurde wel even voor Hanneke gewend was aan het vertalen van muziek. "In het begin duurde het uren voor ik de tekst en bijbehorende gebaren van een bepaald nummer kende, maar gelukkig komen ook vaak dezelfde gebaren terug. 'Liefde en 'i love you' worden het meest gebruikt. "