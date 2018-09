Pechvlucht in VS: eerst vertraging, daarna pepperspray in toestel

Op een binnenlandse vlucht in Amerika zijn vijftien mensen lichtgewond geraakt toen er pepperspray vrijkwam in het toestel. Ze zijn behandeld en hoefden niet naar het ziekenhuis.

De reis van de 266 mensen aan boord begon al slecht. Vlak voordat ze vanuit Oakland naar het eiland Maui bij Hawaï zouden vertrekken, liep de vlucht vertraging op na een blunder van een meisje van 15.

Het meisje had per ongeluk een schokkende foto gedeeld met een aantal passagiers, die daarop het cabinepersoneel waarschuwden. Het toestel was al aan het taxiën, maar keerde meteen terug naar de gate.

Ademhalingsproblemen

Op de foto was een nagemaakte plaats delict te zien, die was gebruikt voor een les forensische opsporing op de school van het meisje. Er was een pop te zien die een omgekomen kind moest voorstellen. Het meisje en haar moeder werden uit het toestel gehaald, waarna het alsnog kon vertrekken.

Kort voor aankomst op Maui werden vijftien mensen aan boord opeens onwel. Ze hadden ademhalingsproblemen en moesten worden behandeld. Een busje pepperspray bleek de boosdoener.

Een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij zegt dat iemand de pepperspray illegaal mee aan boord had genomen. Het busje zou per ongeluk open zijn gegaan. Details over degene die de pepperspray bij zich had, zijn niet bekendgemaakt.