Actrice VS doodgeschoten door agenten na dreiging met nepwapen

De Amerikaanse actrice Vanessa Marquez is doodgeschoten door de politie, nadat ze agenten had bedreigd met een balletjespistool. Marquez speelde in de jaren 90 onder meer in de tv-series ER en Seinfeld en had een hoofdrol in de film Stand and Deliver uit 1988. Vorig jaar kwam ze in het nieuws omdat ze had getwitterd dat George Clooney, die ook in ER speelde, had gezorgd dat ze in Hollywood op een zwarte lijst stond.

Marquez' huisbaas in South Pasadena, een voorstad van Los Angeles, riep de hulp in van de politie toen hij haar aantrof met verwondingen. De 49-jarige actrice werd in haar appartement door verpleegkundigen verzorgd, waarna drie agenten en een psychiater haar anderhalf uur lang probeerden te overreden om verdere hulp te zoeken, zowel fysiek als mentaal.

Maar Marquez verzette zich daartegen en leek niet toerekeningsvatbaar. Ze nam op een zeker moment de agenten onder schot met wat achteraf een balletjespistool bleek te zijn, waarmee in spellen kleine metalen balletjes kunnen worden afgevuurd die geen kwaad kunnen, maar dat optisch nauwelijks is te onderscheiden van een echt wapen.

De agenten zeggen haar toen uit zelfverdediging te hebben neergeschoten. Later bezweek Marquez in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Seksuele intimidatie

Een bekende zegt dat ze psychische en financiële problemen had, maar niet aan depressies leed. Ze droomde ervan om ooit een Oscar te winnen. Zelf ging ze op sociale media uitvoerig in op haar gezondheidsproblemen: zo schreef ze dat ze terminaal ziek was, toevallen had en allergisch was voor gluten.

Vorig jaar beschuldigde ze George Clooney op Twitter ervan dat hij mede achter een boycot van haar zat, nadat ze zich had beklaagd over seksuele intimidatie en racisme op de set van ER. Na haar optreden in die serie ging het minder voorspoedig met haar carrière.

Clooney sprak de aantijgingen tegen: hij had geen invloed gehad op Marquez' carrière, zei hij, en was daar ook helemaal niet op uit. Overigens werd het account vna Marquez na de bewuste tweet verwijderd van Twitter.