Zanger-politicus Bobi Wine verlaat alsnog Uganda

De Ugandese zanger-politicus Bobi Wine is alsnog vertrokken uit Uganda. Tegen middernacht lokale tijd is hij op het vliegveld Entebbe met een KLM-vlucht vertrokken, het is niet bekend waarheen.

Vanochtend nog was Bobi Wine opgepakt op het vliegveld. Hij werd volgens de politie naar een ziekenhuis in de hoofdstad Kampala gebracht. Onduidelijk is of dat ook echt is gebeurd. Evenmin is er iets bekend over de redenen dat hij nu wel mag vertrekken.

Het 36-jarige parlementslid, wiens officiƫle naam Robert Kyagulanyi Ssentamu luidt, wilde naar Washington vliegen voor een medische controle. Hij heeft in de gevangenis gezeten en zegt dat hij is gemarteld. Bij zijn vertrek werd hij in een rolstoel en uitgerust met krukken naar het vliegtuig gereden.