Boete voor man die prijs op het hoofd van Sinterklaas wilde

De man die vond dat er een prijs op het hoofd van Sinterklaas gezet moest worden is veroordeeld tot een boete van 300 euro. Volgens de rechtbank heeft hij opgeroepen tot geweld, meldt RTV Utrecht.

Michael van Z. plaatste vorig jaar in de aanloop naar de Sinterklaasintocht in Dokkum een reactie op Facebook waarin hij onder meer schreef "dat er niks anders opzit dan een prijs op het hoofd van Sinterklaas te zetten. Dubbele prijs als het tijdens de Nationale intocht is zodat alle kinderen getuigen ervan zijn, zelfs massaal onder zijn hersenen en botsplinters bedekt zitten. Met andere woorden zonder twijfel morsdood."

"Zo kan de NPO geen onzinverhaaltjes ophangen met een nieuwe Sinterklaas en zijn we voorgoed van dat feest af". De acteur die Sinterklaas speelt heeft daarna aangifte gedaan.

Grap

De man uit Utrecht zei vandaag tegen de rechter dat het ging om een grap. Dat had hij ook al gezegd in het tv-programma De Nieuwe Maan. Hij zei toen ook geen spijt te hebben van zijn reactie.

De advocaat van Van Z. pleitte dat de tekst onder de vrijheid van meningsuiting valt. De rechter vindt de uitspraak veel te ver gaan en daarom niet meer onder de vrijheid van meningsuiting vallen.

Het Openbaar Ministerie had een taakstraf geƫist. De rechter gaat daar niet in mee omdat de man vlak voor de intocht is opgepakt en daarna vijf dagen heeft vastgezeten.