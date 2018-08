Een record aan weerrecords: wat die ons vertellen

En wat was er veel zon hè?!

"Vooral in juli ja. Toen scheen de zon 335 uur, opnieuw een record. Prettig voor iedereen met zonnepanelen, maar je moet je ook vaker insmeren. Verder is het natuurlijk niet zo gek dat het zo zonnig is geweest. Als de zon niet zoveel geschenen had dan was het ook niet zo warm geworden. Wat wel opviel was de lage luchtvochtigheid. Daarom was het ook niet zo gek dat afgelopen juli de droogste juli ooit was."

Kun jij eigenlijk goed tegen die warmte?

"Ik kan er steeds beter mee omgaan. Ik doe gewoon wat rustiger aan. Je kunt je wel druk gaan maken op zo'n dag, maar dan krijg je het alleen maar warmer. En door de lage luchtvochtigheid heb ik ook minder mensen horen klagen over de hitte. Het was niet zo benauwd."