Familie en beroemdheden nemen afscheid van Aretha Franklin

In Detroit is de uitvaart begonnen van Aretha Franklin. De dienst begon enkele uren later dan gepland, "maar de queen had het niet anders gewild", lachte de voorganger aan het begin.

Naast haar familie en vrienden zijn er veel beroemdheden aanwezig bij de dienst. Oud-president Bill Clinton zal spreken, evenals zanger Smokey Robinson. Er zullen eerbetonen zijn van drie generaties artiesten, zoals Stevie Wonder, Chaka Khan en Ariana Grande.

Op de gastenlijst staan verder beroemdheden als Whoopi Goldberg, Oprah Winfrey en LeBron James. Verschillende prominente leiders uit de zwarte gemeenschap kregen een ereplek in de kerk, zoals de geestelijke leiders Jesse Jackson, Al Sharpton en Louis Farrakhan. Er waren verder bloemstukken van sterren als Mariah Carey, Barbra Streisand en Diana Ross.

Lange dienst

Aan het begin van de dienst werd de kist gesloten terwijl het koor uitbundig zong. Franklin lag opgebaard in een goudkleurige jurk, de vierde outfit waarin ze was gekleed bij verschillende afscheidsmomenten. Eerder had ze blauwe, roze en rode kleren aan gehad.

De dominee waarschuwde aan het begin van de dienst dat er de tijd zou worden genomen voor het afscheid van de zangeres. "Het gaat een lange dienst worden, want je kunt het leven van zo'n icoon niet vieren in een paar uur. We willen de tijd nemen deze vrouw van God te eren."

Aretha Franklin overleed op 16 augustus op 76-jarige leeftijd. Haar lichaam wordt later vandaag bijgezet in het familiegraf op Woodlawn Cemetery in de Amerikaanse stad Detroit. Daar liggen nu al de resten van haar vader, een broer en twee zussen.