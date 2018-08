Brit krijgt levenslang voor plannen aanslag op Theresa May

Een man uit Londen die een aanslag op de Britse premier May wilde plegen, heeft een levenslange celstraf gekregen. Hij verdwijnt voor zeker dertig jaar achter de tralies.

De 21-jarige Naa'imur Zakar Rahmiyahan wilde op een moment dat May bij haar ambtswoning verscheen een bom laten ontploffen en van de verwarring gebruik maken om haar met een mes of een vuurwapen om te brengen.

Maar de Britse politie, de veiligheidsdienst MI5 en de FBI hielden de man al maanden in de gaten. In december werd hij opgepakt, nadat hij van een undercoveragent een tas en een jasje had aangenomen waarin nepexplosieven zaten.