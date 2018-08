'Zolang de ambtenaren voor de klas maar bevoegd zijn, zijn wij blij'

Bij sommige basis- en middelbare scholen in Amsterdam zal de komende weken een ambtenaar in de klas staan. De gemeente Amsterdam heeft de hulp van hun personeel ingeschakeld om het lerarentekort in de hoofdstad tegen te gaan. De Onderwijsinspectie is afwachtend. "Zolang de kwaliteit niet in het geding is en verder de regels worden gevolgd, is het uiteraard een prima plan."

Maar de praktijk moet het nog laten zien, zegt woordvoerder Daan Jansen. "De uitvoering is belangrijk. We kunnen het plan pas beoordelen als we het in de praktijk hebben gezien. Het is niet de bedoeling dat mensen die niet bevoegd zijn voor de klas gaan staan bijvoorbeeld."

De Algemene Onderwijsbond (AOb) is positief. "Het is niet de oplossing voor het hele lerarentekort, maar alle beetjes helpen", zegt woordvoerder Liesbeth Verheggen van de AOb.