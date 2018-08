Voortvluchtige veroordeelde aangehouden in Den Haag

In Den Haag is een voortvluchtige veroordeelde aangehouden. Mirad T. werd in juni bij verstek veroordeeld tot een celstraf van vier jaar. Hij was daarvoor niet op komen dagen bij de inhoudelijke behandeling van zijn zaak.

Na het vonnis van de rechter werd hij gezocht door de politie. Gisteren kon een arrestatieteam de 43-jarige man oppakken.

Fatale mishandeling

Mirad T. is veroordeeld voor zijn aandeel in de dood van een 72-jarige natuursteenhandelaar uit het Limburgse Well in 2014. T. zou de man mishandeld hebben, waardoor het slachtoffer een hartaanval kreeg.

Ook heeft hij volgens de rechtbank geprobeerd met valse overeenkomsten 1,4 miljoen euro te claimen bij de nabestaande van het slachtoffer, schrijft 1Limburg.

De verdachte en het Openbaar Ministerie zijn allebei in hoger beroep gegaan. Tot de behandeling van die zaak blijft hij nu vastzitten.